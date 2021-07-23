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В Сінгапурі три чверті нових випадків COVID-19 виявили серед вакцинованих

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Сінгапур, П'ятниця 23 липня 2021 11:58
В Сінгапурі три чверті нових випадків COVID-19 виявили серед вакцинованих Фото: в Сінгапурі три чверті нових випадків COVID-19 виявили серед вакцинованих (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Три чверті заражень COVID-19 в Сінгапурі, виявлених за останній місяць, припадають на вакциноване населення. Найбільше таких випадків зафіксували серед осіб віком від 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що за останні 28 днів у 1 096 людей було виявлено коронавірус. З яких - 484, або 44% були повністю вакцинованими, 30% частково, а решта - 25% не вакциновані.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я Сінгапуру, зафіксовано лише один важкий випадок перебігу хвороби серед вакцинованих.

Дані також показали, що зараження за останні 14 днів серед вакцинованих людей старше 61 року становили близько 88%, що вище, ніж у молодшої вікової групи.

Відомо, що в межах національної програми вакцинації Сінгапур використовує вакцини Pfizer та Moderna.

Зазначено, що в країні щеплено майже 75% населення. Так, Сінгапур посідає друге місце по вакцинації від коронавірусу в світі після ОАЕ.

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