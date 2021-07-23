В Сингапуре три четверти новых случаев COVID-19 обнаружили среди вакцинированных

Три четверти заражений COVID-19 в Сингапуре, выявленных за последний месяц, приходятся на вакцинированное население. Больше всего таких случаев зафиксировали среди лиц в возрасте от 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что за последние 28 дней у 1 096 человек было выявлено коронавирус. Среди которых - 484, или 44% были полностью вакцинированными, 30% частично, а остальные - 25% не вакцинированы.

По информации Министерства здравоохранения Сингапура, зафиксирован лишь один тяжелый случай течения болезни среди вакцинированных.

Данные также показали, что заражение за последние 14 дней среди вакцинированных людей старше 61 года составляли около 88%, что выше, чем у младшей возрастной группы.

Известно, что в рамках национальной программы вакцинации Сингапур использует вакцины Pfizer и Moderna.

Отмечено, что в стране привито почти 75% населения. Так, Сингапур занимает второе место по вакцинации от коронавируса в мире после ОАЭ.