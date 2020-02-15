У Сінгапурі повідомили про п'ять нових випадки зараження коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру повідомило про п'ять нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 на території міста-держави. Про це повідомляється на сайті відомства.

"Всі інфіковані пов'язані з попередніми кластерами поширення вірусу. У числі хворих - місцеві громадяни, а також працюють тут вихідці з Бангладеш і Китаю", - йдеться в повідомленні відомства.

Загальна кількість інфікованих досягла в країні 72 чоловік. Зазначено, що "на сьогоднішній день 18 осіб одужали, стан шістьох оцінюється як критичний".

Влада визнала, що коронавірус почав поширюватися серед місцевих жителів, при цьому в окремих епізодах джерела зараження встановити не вдається. У зв'язку з цим уряд підвищив рівень епідеміологічної небезпеки до позначки, що передує оголошенню пандемії в країні.

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що в Сінгапурі збільшилася кількість заражених китайським коронавірусом COVID-19 до 67 осіб.

Станом на ранок 14 лютого, в світі зареєстровано майже 65 тис. Лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусів COVID-19. Летальними виявилися 1383 випадки.