В Сингапуре сообщили о пяти новых случаях заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о пяти новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 на территории города-государства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Все инфицированные связаны с предыдущими кластерами распространения вируса. В числе заболевших - местные граждане, а также работающие здесь выходцы из Бангладеш и Китая", - говорится в сообщении ведомства.

Общее число инфицированных достигло в стране 72 человек. Указано, что "на сегодняшний день 18 человек выздоровели, состояние шестерых оценивается как критическое".

Власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом в отдельных эпизодах источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.

Напомним, 14 февраля сообщалось, что в Сингапуре увеличилось количество зараженных китайским коронавирусом COVID-19 до 67 человек.

По состоянию на утро 14 февраля, в мире зарегистрировано почти 65 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. Летальными оказались 1383 случая.