ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сінгапурі повідомили про п'ять нових випадки зараження коронавірусом

Новини » Суспільство     15.02.2020 - 15:51
У Сінгапурі повідомили про п'ять нових випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (Greg Baker / AFP)

Загальна кількість інфікованих досягла в країні 72 осіб

Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру повідомило про п'ять нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 на території міста-держави. Про це повідомляється на сайті відомства.

"Всі інфіковані пов'язані з попередніми кластерами поширення вірусу. У числі хворих - місцеві громадяни, а також працюють тут вихідці з Бангладеш і Китаю", - йдеться в повідомленні відомства.

Загальна кількість інфікованих досягла в країні 72 чоловік. Зазначено, що "на сьогоднішній день 18 осіб одужали, стан шістьох оцінюється як критичний".

Влада визнала, що коронавірус почав поширюватися серед місцевих жителів, при цьому в окремих епізодах джерела зараження встановити не вдається. У зв'язку з цим уряд підвищив рівень епідеміологічної небезпеки до позначки, що передує оголошенню пандемії в країні.

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що в Сінгапурі збільшилася кількість заражених китайським коронавірусом COVID-19 до 67 осіб.

Станом на ранок 14 лютого, в світі зареєстровано майже 65 тис. Лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусів COVID-19. Летальними виявилися 1383 випадки.

Число заражених коронавірусом на лайнері в Японії наближається до 300 Першу смерть від китайського коронавіруса зафіксовано в Європі
Новини України Сингапурвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся