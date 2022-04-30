Синельниківський район вдруге за добу зазнав ракетного обстрілу

Російські війська вдруге з початку доби атакували Синельниківський район Дніпропетровської області. Ракета влучила у стару промзону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Другий "приліт". Знову Синельниківський район. Ракета поцілила у стару промзону. Зруйновані будівлі", - йдеться у повідомленні.
В результаті атаки ніхто не постраждав, оскільки у покинутій промисловій зоні нікого не було.
Раніше РБК-Україна повідомляло про обстріли Дніпропетровської області.
Нагадаємо, що ворожа ракета влучила у фермерські склади у Синельниківському районі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.