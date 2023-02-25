Синегубов опроверг фейки о захвате РФ населённых пунктов Харьковской области

В Харьковской области остаются под временной оккупацией 29 населенных пунктов, как и после масштабного контрнаступления ВСУ осенью прошлого года. С тех пор российские военные не захватили ни одного метра освобожденных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на брифинге, посвященном годовщине полномасштабного вторжения, передает "Объектив" .

"По некоторым враждебным Telegram-каналам, в СМИ ширится сообщение, что якобы идет контрнаступление, что они отвоевали несколько населенных пунктов. Так вот. Вооруженные силы не потеряли ни одного метра нашей территории, которая была отвоевана и освобождена от российских оккупантов осенью 2022 года. Наши вооруженные силы на своих позициях стоят", - сказал Синегубов.

Он отметил, что российские военные пытаются найти слабые места в позициях украинских защитников. Возможно, предполагает Синегубов, чтобы атаковать большими силами.

"Мы четко понимаем, что враг не отчаялся оккупировать город Харьков и отбить утраченные ими позиции, однако это не 24 февраля прошлого года. И в плане вооружения и в плане того, что мы работаем фактически круглосуточно над повышением обороноспособности строительства фортификационных сооружений", - добавил глава ОВА.