Синєгубов про ситуацію в Ізюмі: ворогові не потрібне місто, йому важливий напрямок

За його словами, українські військові продовжують утримувати місто, проте російська армія постійно організовує атаки. Окупанти не відступають, оскільки їм потрібен даний напрямок.

"Що стосується військової ситуації, то зараз Збройні Сили України, враховуючи військову обстановку, маневрують. І я не можу зараз сказати, що місто повністю під контролем окупантів, тобто Південна його частина. Тому що там йдуть досі бойові дії, обстріли. Ворогові, насправді, не потрібне саме місто Ізюм. Йому потрібен напрямок, через який він зміг би переправляти техніку в бік Луганської, Донецької областей - на ті безпосередньо території, щоб посилювати там свою військову присутність. Звичайно, наші Збройні сили героїчно їм в цьому заважають", - заявив Синєгубов.

Він додав, що ворог постійно несе втрати в Ізюмі як в техніці, так і в особовому складі.

"Майже кожен день ворог там несе втрати своєї авіації, великої кількості броньованої техніки і живої сили", - підкреслив глава Харківської області.