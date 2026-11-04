Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине

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Промежуточный разгром: на выборах 3 ноября 2026 года республиканцы потерпели полное поражение в Конгрессе, а победа демократов превзошла все прогнозы, превратившись в "синее цунами".

на выборах 3 ноября 2026 года республиканцы потерпели полное поражение в Конгрессе, а победа демократов превзошла все прогнозы, превратившись в "синее цунами". Цена войны: фатальным решением для администрации Трампа стало начало войны в Иране, что разогнало инфляцию внутри страны и нарушило его ключевые обещания.

фатальным решением для администрации Трампа стало начало войны в Иране, что разогнало инфляцию внутри страны и нарушило его ключевые обещания. Мистер вето: Трамп сохранит рычаги влияния благодаря праву президентского вето, однако новый Конгресс перейдет к масштабным расследованиям деятельности его команды.

Трамп сохранит рычаги влияния благодаря праву президентского вето, однако новый Конгресс перейдет к масштабным расследованиям деятельности его команды. Вызов для Киева: надо быть готовыми к новыми выходкам Трампа в ближайшие два месяца, далее – лавировать между демократическим Конгрессом и Белым домом.

"Вы еще не устали побеждать?!" – два года назад постоянно спрашивал американцев Дональд Трамп. 3 ноября 2026 года американцы ответили: они действительно устали, и от Трампа, и от его бесконечных "побед".

Причем устали во многом его бывшие сторонники. В ряде штатов республиканцы применили хорошо известную в Украине тактику искусственного перекраивания избирательных округов, опираясь на итоги выборов-2024. Это не помогло – за демократов на этих выборов проголосовало немало тех, кто два года назад голосовал за Трампа-президента.

К примеру, республиканцы потеряли большую часть поддержки среди афро- и латиноамериканцев, чьи голоса в 2024-ом стали важной частью уверенной победы Трампа.

Дональд Трамп (фото Getty Images)

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Вялые попытки как-то поставить итоги выборов под сомнение в Белом доме быстро отбросили, по мере подсчета голосов. Разрыв оказался слишком велик, чтобы всерьез сопротивляться. В итоге, победу оппозиции признал даже сам Трамп.

Вскоре и для него самого, и для всех в мире, кто активно ведет дела с американцами, начнутся совсем другие времена. "Синяя (цвет демократов) волна", о которой накануне выборов говорили социологи, по факту оказалась "синим цунами".

Причины поражения республиканцев

Война в Иране

Еще в начале этого года подобных результатов на осенних выборов не ожидал никто: ни деморализованные провалом 2024-го демократы, ни тем более Трамп с его однопартийцами.

В Сенате было достаточно просто отстоять несколько мест в традиционно "красных" (цвет республиканцев) штатах. С Палатой представителей дела выглядели сложнее, но республиканцы надеялись, что перекройка округов поможет им удержать минимальный перевес и там.

Фатальным стало одно-единственное решение – начало войны в Иране. После видимых первых успехов, вроде ликвидации верховного лидера Али Хаменеи, скоро стало понятно, что режим устоял.

Сама война, с неопределенной целью и большими затратами, привела к конкретным результатам: рост мировых цен на нефть, как следствие – и к росту цен в американских магазинах.

Одним выстрелом Трамп прострелил себе сразу две ноги, нарушив главные предвыборные обещания: не начинать войны по всему свету и повысить благосостояние американцев.

Дальше все пошло по наклонной. Чем больше Трамп хвастался тем, как он почти разгромил Иран и преуменьшал значение инфляции, тем больше это раздражало изибирателей, показывали социсследования.

Слабые кандидаты

Но даже это могло и не привести к такой электоральной катастрофе, если бы президент США был не настолько уверен в собственной политической интуиции.

В ряде избирательных гонок он, по сути, в ручном порядке выставил против демократов откровенно слабых кандидатов. К примеру, Кена Пакстона в Техасе – в итоге глубоко "красный" штат разгромно выиграл демократ Джеймс Таларико. Или сестру покойного сенатора Линдси Грэм, Дарлин, не имеющую политического опыта – в Южной Каролине она проиграла демократке Энни Эндрюс.

Джеймс Таларико и Джина Хинохоса (instagram.com/jamestalarico)

В Канзасе в выбор кандидата Трамп не вмешивался, но и это не помогло – вперые с 1932 года штат будет представлять сенатор от демократов.

В последние пару месяцев перед голосованием Трамп решил спасать ситуацию лично, отправившись в большое турне по штатам. Впрочем, не факт, что это пошло партии на пользу, к учетом рекордно низких рейтингов самого президента США.

Как сообщали американские СМИ, стратеги партии даже пытались отговаривать Трампа от участия в некоторых митингах или как минимум проводить их подальше от спорных округов. Понимая, что президентская активность там может склонить чашу весов в пользу их оппонентов. Или же просто избегали упоминания президента в своей агитации – пару лет назад такое просто невозможно было представить.

"Представьте, что в бюллетене – я!" – постоянно призывал избирателей Трампа во время турне. Избиратели представили. В итоге, промежуточные выборы превратились в референдум о доверии Трампу. Который он и проиграл.

Как итоги выборов повлияют на расстановку сил в США

Сразу после выборов Трамп, признав поражение своей партии, заявил, что "будет работать с демократами в Конгрессе".

Но более правдоподобным выглядит другой вариант, озвученный им за пару дней до голосования – что он превратится в "мистера вето".

Действительно, даже без Конгресса у президента США остается множество полномочий. Одно из главных – как раз право вето на любые принятые законопроекты. Для его преодоления потребуется по две трети голосов в обеих палатах Конгресса – столько мест демократы даже на столь удачных выборах не соберут.

Зато теперь у демократов появится возможность активно расследовать все, что Трамп и его команда сделали за последние два года. И игнорировать эти повестки на слушания в Сенат и Палату нельзя.

Таким образом, американская политика в ближайшем будущем полностью "провалится" внутрь себя самой – и Трамп, и его соратники, и его оппоненты будут круглосуточно заняты расследованиями, слушаниями, обвинениями, ответами на обвинения и так далее, на все остальное времени просто не останется.

В крайнем случае, дело может дойти даже до импичмента, причем не обязательно самого Трампа. Демократы уже дважды объявляли ему импичмент в Палате представителей, но для отстранения президента от должности надо, что эти обвинения утвердил Сенат, 67 голосами из 100. У демократов, при наилучшем для них варианте развития событий, будет 56.

А вот отдельных членов его команды перспективы импичмента вполне реальны. К примеру, для министра войны Пита Хегсета, который вызывает откровенное раздражение не только у демократов, но и у многих республиканцев.

Пит Хегсет (фото Getty Images)

Впрочем, итоги выборов дают и Трампу некоторое пространство для маневра. Теперь не только он – единственный ответственный за положение дел в стране. В умении перекладывать ответственность за провалы на других президенту США не откажешь (хотя на нынешних выборах это ему и не помогло).

Но если по факту американцы не заметят повышения уровня своей жизни, через пару лет, к президентским выборам-2028, от "синего цунами" не останется и брызг.

Главные вопросы после выборов

Дальнейшие сценарии развития событий зависят от ответов на несколько ключевых вопросов.

Удержит ли Трамп Республиканскую партию под контролем?

За последнее десятилетие Трампа сделал все, что чтобы сделать Республиканскую партию полностью подконтрольной. Почти все партийцы, даже старые, авторитетные представители партийного истеблишмента приняли эти правила игры.

Но они работают, пока сам Трамп на коне, и пока альянс с ним помогает персональной карьере отдельного конгрессмена или сенатора.

Показательным был 2020 год, когда после поражения на президентских выборах от Трампа отвернулись почти все, кроме его ближнего круга.

Сейчас ситуация выглядит не столь драматичной, все-таки у него впереди – еще целых два года президентства. Есть многочисленная, хотя и поредевшая армия личных фанатов.

Но буквально с утра 4 ноября республиканский политикум перенесся мыслями в 2028 год, к президентским выборам, на которые Трамп не пойдет – и к очередным выборам в Конгресс.

Стоит ли сохранять Трампу лояльность или лучше уже сейчас дистанцироваться от него – от этого вопроса будет зависеть и то, найдутся ли голоса на преодоление президентских вето или даже на импичмент.

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Хотя Трамп уже заявил, что по итогам выборов не стоит ожидать перестановок в его кабинете, никого не удивит, если многие члены его команды уже сейчас предпочтут уйти, не дожидаясь вызова в Конгресс, а то и уголовных преследований.

Конечно, президент США вправе издавать даже превентивные помилования (когда человека нельзя привлечь к ответственности в будущем за уже совершенные федеральные преступления), но с учетом стиля работы команды Трампа, ему придется штамповать их постоянно, одним и тем же людям. Вероятно, это тоже понравится не всем.

Куда Трамп направит свою энергию во второй половине президентского срока?

Безусловно, значительная часть времени у Трампа будет уходить на то, чтобы отбиваться от нападок со стороны демократического Конгресса.

В условно "конструктивной" части, его полномочия будут заметно ограничены. Трамп, безусловно, постарается рулить страной в прежнем стиле, издавая президентские указы и выходя за пределы полномочий. Но даже в прошлые два года их постоянно блокировали суды, что уже говорить про будущее. Впрочем, во внешней политике у Трампа априори будет шире поле для маневров.

Собственно, ключевой вопрос Трамп должен будет задать самому себе: какая его собственная цель на оставшиеся два президентских года. Оградить себя и свой близкий круг от преследований? И дальше зарабатывать на всем, от продажи Библий до энергетических проектов на Ближнем востоке? Обеспечить победу кандидата-республиканца на выборах-2028? Оставить после себя запоминающееся наследие?

Если последнее, то речь необязательно пойдет о глобальных свершениях вроде мира в Украине или на Ближнем Востоке. Трампа неподдельно интересуют прежде всего материальные объекты, вроде перестройки Белого дома и окрестностей.

Даже в своей последней речи перед выборами в Конгресс, которая должна была максимально мотивировать республиканцев идти на выборы, он много рассуждал о ремонте бассейна перед Мемориалом Линкольна и починке ржавых труб.

Как Трамп использует два месяца до принятия присяги новым Конгрессом?

Избранные сейчас конгрессмены и сенаторы сложат присягу только 3 января следующего года. Следовательно у Трампа остаются ровно два месяца абсолютной власти, по крайней мере номинально.

Вполне возможно, за этот период он из последних сил попытается довести до ума свои глобальные начинания: ликвидация иранской ядерной программы или прекращение российско-украинской войны.

Следовательно, теоретически риск различных эскалаций, военных или дипломатических, сейчас может вырасти. С другой стороны, хотя новый Конгресс соберется лишь через пару месяцев, "хромой уткой" для американского политикума Трамп стал уже сейчас. И не только для него.

Что ждать Украине после выборов

"Хорошие демократы победили плохого Трампа, ура!" – такая оценка событий из Киева была бы чрезвычайным упрощением.

С одной стороны, после всех "качелей", которые Трамп устроил Украине за последние два года в целом и последние несколько недель в частности, радость от его поражения, тем более такого громкого, вполне объяснима.

С другой, с ним и его универсальными соратниками вроде Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, дело придется иметь и дальше. В частности, уже на следующей неделе на переговорах в Абу-Даби.

Впрочем, сейчас эти переговоры выглядят еще менее обещающими, чем раньше. Из-за того, что Трамп теперь выглядит "хромой уткой" не только для Вашингтона, но и для Москвы.

Как сообщал Bloomberg, в РФ сейчас думают лишь над тем, как дальше ослабить американские санкции и продолжать войну.

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В кремлевском геополитическом лексиконе Трамп сейчас, скорее всего, – это просто "лох", который "не смог нарешать выборы". А с лохами не "договариваются" (о переустройстве мира), их "доят" (ослабляют санкции).

В крайнем случае, Кремль может дальше пробовать соблазнять Трампа "взаимовыгодными сделками". Впрочем, если и при "красном" Конгрессе такие попытки вызывали серьезное сопротивление, то при "синем" опции для маневра у Трампа будут серьезно ограничены.

Но при этом не стоит считать, что все демократы за Украину горой. Как и внутри Республиканской партии, там есть радикальное крыло – различные "демократические социалисты" и прочие левые или даже леворадикалы.

В отношении помощи Украине они нередко настроены чуть ли не более критично, чем их закадычные враги, праворадикальные MAGA-республиканцы. И в нынешнем Конгрессе позиции левого крыла демократов заметно усилятся.

Потому в отношении Киева в обоих партиях Конгресса найдутся и проукраинские, и антиукраинские деятели. Хотя некоторых Украина, к сожалению, не досчитается.

Так, "синей волной" из Конгресса смыло не только антиукраинскую украинку Викторию Спартц, но и, например, яро проукраинского республиканца Брайана Фицпатрика, которого много раз посещал Киев и активно пытался сорвать "дизельное соглашение".

Брайан Фицпартик и Владимир Зеленский (фото president.gov.ua)

Впрочем, наличие оппозиции "президент США – Конгресс США" дает достаточно пространства для маневра. Все равно парламентариям придется договариваться с Белым домом, даже если в нем сидит такой человек, как Дональд Трамп.

Обычно это достигается путем взаимных уступок и составления законопроектов-франкенштейнов, куда включают хотелки как парламентского большинства, так и Белого дома. Помощь Украине или сохранение антироссийских санкций вполне могут быть частью таких пакетных договоренностей.

"Мы только научились говорить на языке демократов, про ценности, миссию, защиту свободы и так далее. А теперь приходится это все забывать и говорить на языке республиканцев, про взаимные интересы: "мы вам это дадим, а вы нам то", – говорил РБК-Украина один из представителей украинской команды власти вскоре после выборов-2024. Теперь придется заново вспоминать забытое.