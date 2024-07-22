Сын соратника Джордана собственноручно вывел "Мемфис" в финал Летней лиги НБА: видео

23-летний американец стал главным героем "Гриззлис". Теннессийцы одержали победу над "Клипперсом" с минимальным преимуществом (99:98).

Пиппен-младший провел на паркете 33 минуты. За отведенное время он набрал 23 очка, сделал 10 подборов и отдал 10 передач. Защитник реализовал пять из 15 бросков с игры, а также был точным на линии штрафных бросков (10/10).

Стараниями Пиппена-младшего "Мемфиса" пробился в финал. Там соперником "Гриззлис" будет "Майами". Матч состоится в ночь на вторник, 23 июля.

Кто такой Скотти Пиппен-младший

Уроженец Портленда, на студенческом уровне выступал за Вандербильтский университет. На драфте НБА-2022 не был выбран ни одной из команд.

Летом того же года подписал двусторонний контракт с "Лейкерс". Преимущественно защищал цвета фарм-клуба "Саут-Бэй". В январе заключил соглашение с "Гриззлис". Успел сыграть 21 матч до завершения сезона. Средние цифры – 12.9 очков, 3.2 подбора, 4.7 передачи и 1.7 перехвата за 25 минут в игре.

Сын члена Зала славы баскетбола Скотти Пиппена, завоевавшего 6 чемпионских перстней в составе "Чикаго" времен Майкла Джордана. Мать – светская львица Ларса Пиппен.