RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сын президента США не признал свою вину по федеральным обвинениям

Фото: Хантер Байден (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Сын президента Соединенных Штатов Америки Хантер Байден не признал себя виновным по трем федеральным обвинениям о хранении огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Хантер Байден обвиняется в незаконном приобретении револьвера в 2018 году. По данным следствия, он купил пистолет по фальшивым документам. Также утверждается, что мужчина скрывал информацию о поддельных бумагах и своей пристрастии к наркотическим веществам при оформлении лицензии на оружие.

Издание отмечает, что в случае, если его признают виновным, ему может грозить до 25 лет лишения свободы.

Его адвокат Аббе Лоуэлл заявил в суде, что планирует подать ходатайство о снятии обвинений, обжалуя их конституционность.

"Мистер Байден не признает себя виновным по трем пунктам, выдвинутым против него", - сказал Лоуэлл судьи.

Дело Хантера Байдена

Сын президента США Хантер Байден в июне признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий. Впоследствии американский генпрокурор Меррик Гарланд повысил статус прокурора, расследующего дело Хантера Байдена до статуса специального прокурора.

 

 

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден