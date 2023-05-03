Сын легенды оформил данк после роскошной комбинации "Голден Стэйта": момент дня в НБА

"Уорриорз" запомнились командной игрой в третьей четверти поединка против "Лейкерс". Муди сыграл на подборе и отдал Томпсону на вход в "краску". Тот не пошел в атаку, а выполнил "слепой" пас на Пэйтона. Он исполнил слэм-данк в борьбе с Леброном.

Стараний этой тройки и других баскетболистов "Голден Стэйта", однако, не хватило для положительного результата. "Лос-Анджелес" победил в дерби Калифорнии (117:112) и повел в полуфинальной серии на Западе.

Сам Пэйтон-младший провел на паркете всего 12 минут. За это время он успел набрать 2 очка, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис (30 пунктов, 23 подбора, 5 ассистов).

Кто такой Гэри Пэйтон-младший

Уроженец Сиэтла, сын члена Зала славы баскетбола Гэри Пэйтона. На студенческом уровне выступал за "Орегон Стэйт". Ни одна из команд не выбрала его на драфте НБА-2016.

В Летней лиге ассоциации оказался в "Хьюстоне", но дебютировал в составе "Милуоки" в сезоне 2016/17. Был отчислен "Бакс" в следующем сезоне и оказался в рядах "Лейкерс". Также защищал цвета "Вашингтона" и "Портленда".

За "Голден Стэйт" Пэйтон-младший выступал в 2020-2022 гг. и с февраля этого года. Чемпион НБА-2022 и триумфатор Джи-Лиги с "Рио-Гранде Вэллей Вайперс" (2019). Носит прозвища "Молодая перчатка" (отец был "Перчаткой") и GP2.