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Сын легенды оформил данк после роскошной комбинации "Голден Стэйта": момент дня в НБА

Фото: Гэри Пэйтон-младший напомнил об успехах отца (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки пятерки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказалась комбинация "Голден Стейт Уорриорз" с финишем плеймейкера Гэри Пэйтона-младшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

"Уорриорз" запомнились командной игрой в третьей четверти поединка против "Лейкерс". Муди сыграл на подборе и отдал Томпсону на вход в "краску". Тот не пошел в атаку, а выполнил "слепой" пас на Пэйтона. Он исполнил слэм-данк в борьбе с Леброном.

Стараний этой тройки и других баскетболистов "Голден Стэйта", однако, не хватило для положительного результата. "Лос-Анджелес" победил в дерби Калифорнии (117:112) и повел в полуфинальной серии на Западе.

Сам Пэйтон-младший провел на паркете всего 12 минут. За это время он успел набрать 2 очка, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис (30 пунктов, 23 подбора, 5 ассистов).

Кто такой Гэри Пэйтон-младший

Уроженец Сиэтла, сын члена Зала славы баскетбола Гэри Пэйтона. На студенческом уровне выступал за "Орегон Стэйт". Ни одна из команд не выбрала его на драфте НБА-2016.

В Летней лиге ассоциации оказался в "Хьюстоне", но дебютировал в составе "Милуоки" в сезоне 2016/17. Был отчислен "Бакс" в следующем сезоне и оказался в рядах "Лейкерс". Также защищал цвета "Вашингтона" и "Портленда".

За "Голден Стэйт" Пэйтон-младший выступал в 2020-2022 гг. и с февраля этого года. Чемпион НБА-2022 и триумфатор Джи-Лиги с "Рио-Гранде Вэллей Вайперс" (2019). Носит прозвища "Молодая перчатка" (отец был "Перчаткой") и GP2.

К слову, накануне звезда "Филадельфии" Харден возглавил хит-парад моментов с победным трехочковым.

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