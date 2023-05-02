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Трехочковый звезды "Филадельфии" за секунды до сирены добил "Бостон": момент дня в НБА

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Бостон, Вторник 02 мая 2023 11:28
Трехочковый звезды "Филадельфии" за секунды до сирены добил "Бостон": момент дня в НБА Фото: Победный бросок Джеймса Хардена (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный защитник "Филадельфии Севенти Сиксерс" Джеймс Харден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Ветеран пенсильванцев решил судьбу противостояния с "Бостоном". Харден на последней минуте очутился перед линией штрафных бросков. Финтами он расшатал Хорфорда, бросил из-за "дуги" и набрал решающие 3 пункта.

"Севенти Сиксерс" одержали выездную победу (119:115) и повели в полуфинальной серии Восточной конференции. Противостояние будет продолжаться до четырех побед. Следующий матч – в ночь на четверг по киевскому времени тоже состоится в Бостоне.

Харден стал самым результативным в поединке. Он набрал 45 очков, сделал 1 подбор и отдал 6 передач. На паркете защитник провел более 39 минут.

Кто такой Джеймс Харден

Уроженец Лос-Анджелеса, на студенческом уровне выступал за Аризона Стейт Сан Девилз. На драфте НБА-2009 выбран "Оклахомой" под третьим номером.

В составе "Тандер" провел всего три сезона. Следующие 8,5 лет провел за "Хьюстон". Позже оказался в "Бруклине", а посреди сезона 2021/22 был обменен в "Филадельфию". Самый ценный игрок ассоциации-2018, трижды подряд был самым результативным игроком регулярного чемпионата (2018-2020 гг.), 10-кратный участник Матча всех звезд.

Со сборной США Харден торжествовал на Олимпиаде-2012 и чемпионате мира-2014. Знаменитая борода, которую баскетболист запустил еще в 2009-м "из-за лени", давно стала мемом и даже упоминается в песнях.

К слову, накануне лидер "Голден Стэйта" Карри оказался наверху подборки моментов с точным двухочковым.

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