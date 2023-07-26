Сын Байдена не пошел на соглашение со следствием по делу о неуплате налогов

Сын президента Джо Байдена Хантер не признал себя виновным в двух налоговых преступлениях после того, как соглашение о признании вины с федеральными прокурорами распалось во время судебного слушания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Напомним, ранее мы писали, что сын президента США Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях и заключил соглашение с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с применением огнестрельного оружия.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.