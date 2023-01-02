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Символику оккупантов на освобожденных территориях уничтожат за неделю, - решение Кабмина

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Украина, Понедельник 02 января 2023 12:54
Символику оккупантов на освобожденных территориях уничтожат за неделю, - решение Кабмина Фото: на освобожденных территориях символику оккупантов уничтожат в первую очередь (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил план действий органов исполнительной власти по восстановлению деоккупированных территорий территориальных громад, в котором содержится 131 пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 30 декабря 2022 г. №1219-р.

Согласно документу, в течение недели с момента деоккупации должна быть уничтожена символика, определенная законом "О запрещении пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину".

Кроме того, безотлагательно после разминирования будет обеспечено возобновление обращения национальной валюты, возобновление работы отделений банков и "Укрпочты", банкоматов, сервисов для терминалов, в том числе сервиса "Наличные на кассе".

В то же время, выявление лиц, причастных к коллаборационной деятельности и пособничеству государству-агрессору, планируется "постоянно с даты
завершение временной оккупации".

Также к неотложным отнесены следующие меры:

  • - проведение мер по очистке территорий от взрывоопасных предметов, разборке завалов;
  • - возобновление деятельности органов местного самоуправления, военных администраций, территориальных органов исполнительной власти;
  • - обеспечение работы территориальных правоохранительных органов;
  • - обеспечение населения пищевыми продуктами и продуктами первой потребности;
  • - обеспечение лекарством и оказание медицинской помощи;
  • - восстановление функционирования украинского языка как государственного с учетом защиты языков коренных народов;
  • - привлечение международной технической помощи по восстановлению поврежденной инфраструктуры;
  • - возобновление обращения гривны и казначейского обслуживания;
  • - обеспечение осуществления социальных выплат и пенсий;
  • - восстановление централизованного водоснабжения и т.д.

За каждым мероприятием закреплены ответственные исполнители. В большинстве случаев это военные администрации и органы местного самоуправления.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в декабре 2022 года большинство (54%) украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 22% полагают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения российской армии и распада РФ изнутри.

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