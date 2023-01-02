Символику оккупантов на освобожденных территориях уничтожат за неделю, - решение Кабмина
Кабинет министров Украины утвердил план действий органов исполнительной власти по восстановлению деоккупированных территорий территориальных громад, в котором содержится 131 пункт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 30 декабря 2022 г. №1219-р.
Согласно документу, в течение недели с момента деоккупации должна быть уничтожена символика, определенная законом "О запрещении пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину".
Кроме того, безотлагательно после разминирования будет обеспечено возобновление обращения национальной валюты, возобновление работы отделений банков и "Укрпочты", банкоматов, сервисов для терминалов, в том числе сервиса "Наличные на кассе".
В то же время, выявление лиц, причастных к коллаборационной деятельности и пособничеству государству-агрессору, планируется "постоянно с даты
завершение временной оккупации".
Также к неотложным отнесены следующие меры:
- - проведение мер по очистке территорий от взрывоопасных предметов, разборке завалов;
- - возобновление деятельности органов местного самоуправления, военных администраций, территориальных органов исполнительной власти;
- - обеспечение работы территориальных правоохранительных органов;
- - обеспечение населения пищевыми продуктами и продуктами первой потребности;
- - обеспечение лекарством и оказание медицинской помощи;
- - восстановление функционирования украинского языка как государственного с учетом защиты языков коренных народов;
- - привлечение международной технической помощи по восстановлению поврежденной инфраструктуры;
- - возобновление обращения гривны и казначейского обслуживания;
- - обеспечение осуществления социальных выплат и пенсий;
- - восстановление централизованного водоснабжения и т.д.
За каждым мероприятием закреплены ответственные исполнители. В большинстве случаев это военные администрации и органы местного самоуправления.
Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в декабре 2022 года большинство (54%) украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 22% полагают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения российской армии и распада РФ изнутри.