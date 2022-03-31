Символ антивоєнного руху. У Держдумі запропонували заборонити "альтернативний прапор" РФ

Депутат Держдуми РФ Василь Піскарьов запропонував заборонити біло-синьо-білий прапор, який використовують на антивоєнних мітингах. У Росії його стали називати "альтернативним прапором" країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Піскарьова.

Російський депутат подав відповідне звернення до Генпрокуратури з проханням заборонити Біло-синій прапор без червоної смуги. Він пропонує визнати "альтернативний прапор" Росії екстремістським і пропагандистським символом.

"Дискусія про те, що Росії нібито потрібен якийсь інший прапор, за який "не соромно" - це черговий прояв західних "майданних технологій". Ми всі пам'ятаємо, що учасниками несанкціонованих акцій протесту в Білорусі також використовувався альтернативний прапор, зовні, до речі, схожий на той, що тепер намагаються нав'язати нам", - заявив Піскарьов.

Піскарьов зазначив, що цей прапор почали використовувати учасники антивоєнних мітингів на території "недружніх" країн, а саме в США, Великобританії, Польщі, а також в Грузії.