Хоккейная сборная Украины с разгрома Кореи стартовала в отборе к Олимпиаде-2026
Национальная команда Украины по хоккею обыграла сборную Республики Корея в пре-квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Олимпиада-2026, квалификация, 3-й этап
Республика Корея – Украина – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Шайбы: Мазур, 14:10, Ворона, 22:10, Денискин, 49:31, Трахт, 50:03
"Сине-желтые" сумели открыть счет в середине стартового периода. Лялька поборолся на чужой половине площадки за шайбу и оставил ее для Мазура. Нападающий "Сокола" проехался с левого края к воротам и классно переиграл голкипера.
Удвоить преимущество сборной Украины удалось уже на старте второй 20-минутки. Одинокий Ворона получил передачу перед воротами корейцев и хладнокровно отправил "диск" за линию. Ассист в свой актив записали Бородай и Куцевич.
Разгромным же счет стал в середине финального периода. Команде Дмитрия Христича удалась ударная игровая минута. Сначала Денискин разобрался на добивании после сэйва вратаря, справившегося с броском Пангелова-Юлдашева. А через полминуты Трахт в большинстве попал под ближнюю штангу из левой зоны.
В следующем туре сборная Украины встретится с Польшей. "Орлы" в первом матче разобрались со сборной Эстонии (4:0). Поединок состоится 9 февраля. В следующий раунд квалификации выйдет только победитель квартета.
К слову, ранее мэр Тронхейма высказался против приезда россиян на ЧМ-2025 по лыжным видам.
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