Хоккейная сборная Украины с разгрома Кореи стартовала в отборе к Олимпиаде-2026

Национальная команда Украины по хоккею обыграла сборную Республики Корея в пре-квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2026, квалификация, 3-й этап

Республика Корея – Украина – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: Мазур, 14:10, Ворона, 22:10, Денискин, 49:31, Трахт, 50:03

"Сине-желтые" сумели открыть счет в середине стартового периода. Лялька поборолся на чужой половине площадки за шайбу и оставил ее для Мазура. Нападающий "Сокола" проехался с левого края к воротам и классно переиграл голкипера.

Удвоить преимущество сборной Украины удалось уже на старте второй 20-минутки. Одинокий Ворона получил передачу перед воротами корейцев и хладнокровно отправил "диск" за линию. Ассист в свой актив записали Бородай и Куцевич.

Разгромным же счет стал в середине финального периода. Команде Дмитрия Христича удалась ударная игровая минута. Сначала Денискин разобрался на добивании после сэйва вратаря, справившегося с броском Пангелова-Юлдашева. А через полминуты Трахт в большинстве попал под ближнюю штангу из левой зоны.

В следующем туре сборная Украины встретится с Польшей. "Орлы" в первом матче разобрались со сборной Эстонии (4:0). Поединок состоится 9 февраля. В следующий раунд квалификации выйдет только победитель квартета.