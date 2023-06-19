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В Симферополе взорвался автомобиль с запорожским гауляйтером (фото)

Фото: в Симферополе подорвался автомобиль с запорожским гауляйтером (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

В Симферополе подорвался автомобиль с так называемым "помощником вице-премьера" Запорожской области Владимиром Епифановым. Вместе с ним в машине находился "секретарь" гауляйтера и "охранник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"В Симферополе подорвался автомобиль с "помощником вице-премьера" Запорожской области. Чиновник, а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги", - пишет Telegram-канал Baza.

Как известно, инцидент произошел на Евпаторийском шоссе во временно оккупированном Симферополе в четыре часа утра.

Епифанов ехал за рулем "Ленд Крузера", когда вдруг взорвался газовый баллон, установленный на машине. После этого гауляйтер уже не смог справиться с управлением, и автомобиль остановился только наехав на препятствие.

Кроме Епифанова, в салоне было еще два человека: его "секретарь" и "охранник".

Все трое мужчин из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук (охраннику также обожгло левую ногу), после аварии их госпитализировали.

Причина взрыва автомобиля не сообщается. Но, по словам Епифанова, днем ранее газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.

Подрывы на оккупированных территориях случаются часто

Стоит отметить, что время от времени оккупанты сообщают на подрывы своих прихвостней. Как недавно в захваченном россиянами Мелитополе пытались ликвидировать очередного гауляйтера. В результате подрыва взрывчатки он получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщал в интервью РБК-Украина глава Запорожской ОВА Юрий Малашко оккупанты боятся контрнаступления ВСУ. С чем и связана их хаотическая "эвакуация", вывоз документов, награбленного имущества и оборудования в Россию или Крым.

Также как сами российские военные, так и предатели, помогающие им возглавлять оккупационный режим, боятся сопротивления местного населения и партизан, а потому усиливают проверки на блокпостах и репрессии.

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