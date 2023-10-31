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В Симферополе случился пожар возле аэродрома, - мониторинговая группа

Симферополь, Вторник 31 октября 2023 17:10
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В Симферополе случился пожар возле аэродрома, - мониторинговая группа Иллюстративное фото: в Симферополе случился пожар возле аэродрома (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Симферополе случился пожар возле аэродрома, который используют российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Мониторинговая группа опубликовала спутниковые снимки, сделанные сегодня в 14:23.

При этом отмечается, что точность определения координат пожара невысока и может колебаться от десятков до сотен метров.

"Также система "заточена" под площади. Возгорания техники, складов порой не видно. Зато хорошо видно вторичное возгорание травы, леса, полей. Например, от разлета осколков", - указано в сообщении.

При этом напомним, что с начала войны аэропорт в Симферополе закрыт и взлетно-посадочная полоса используется только в военных целях - для приема транспортных бортов.

Пожари в Симферополе

Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня в Севастопольской бухте задымился малый противолодочный корабль.

После этого стало известно, что в Симферополе произошел пожар в районе Пневматики. С места валил густой черный дым.

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Крим Симферополь Пожар
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