Під Сімферополем через негоду затопило 50 будинків

У селі Первомайському Сімферопольського району анексованого Криму виявилися підтопленими 50 будинків. Так звана "влада" обіцяє виплати постраждалим.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на заяву підконтрольної Кремлю віце-прем'єрки "кримського уряду" Ірини Ківіко.

За її словами, для постраждалих мешканців готують компенсації з резервного фонду, але в якому розмірі, чиновниця не уточнила. Так званий "голова Криму", Сергій Аксьонов вимагає почати виплату грошей людям з наступного понеділка.

Крім того, на підприємстві "Крименерго" 23 червня повідомили, що через негоду на півострові фіксувалися перебої в електропостачанні. Незручності відчули споживачі понад 180 населених пунктів.

Видання зазначає, що на анексованому півострові вже декілька днів вирує негода. За останній тиждень вулиці Сімферополя двічі підтоплювало через зливи.

Нагадаємо, негода також спостерігається в західних областях України, де річки виходять з берегів, а будинки та підвали також підтоплює.

За даними ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській та Закарпатській областях.

Через це у Кабінеті міністрів доручили підготувати пропозиції щодо невідкладних заходів для подолання наслідків стихії в західних областях України.

В Офісі президента, своєю чергою, обіцяють гуманітарну допомогу для постраждалих областей.