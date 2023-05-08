Россияне усилили артиллерийский огонь в Бахмуте: карты боев от ISW

Россияне усилили артиллерийский огонь по Бахмуту, но ВСУ продолжают удерживать позиции в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

7 мая русские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Синьковки Харьковской области (8 км северо-восточнее Купянска); Белогоровки Луганской области (12 км к югу от Кременной); и Спорного Донецкой области (25 км к югу от Кременной).

Министерство обороны России (МО) заявило, что российские войска разгромили четыре украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Кисловки (22 км юго-восточнее Купянска) и Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области (14 км северо-западнее Сватового).

Бои на Донбассе

По состоянию на 7 мая российские войска достигли определенных территориальных достижений в Бахмуте. Геолокационные кадры показывают, что силы группы "Вагнера" продвинулись дальше на запад в Бахмуте и вблизи Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута).

Министерство обороны России (Министерство обороны) заявило, что силы "Вагнера" захватили два квартала в северном и западном Бахмуте. Российский военный блоггер утверждал, что силы группы "Вагнера" добились незначительного прогресса в северном Бахмуте и продолжали атаковать украинские позиции в западном и южном Бахмуте.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжали атаковать Бахмут, а российские силы совершили неудачные наземные атаки вблизи Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута), Хромового (непосредственно к западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Часового Яра (12 км к западу). Бахмута), Ступочки (12 км юго-западнее Бахмута), Предтечино (14 км юго-западнее Бахмута) и Нью-Йорка (30 км юго-западнее Бахмута).

"Военкор", связанный с "Вагнером", утверждал, что артиллерия боевиков увеличила темп огня в районе Бахмута после доставки артиллерийских боеприпасов 7 мая из российского Минобороны. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый 7 мая заявил, что не чеченские подразделения, а ЧВК "Вагнера" продолжают атаковать Бахмут, и отметил, что российская артиллерия не убавила огонь в городе, несмотря на заявления о "снарядном голоде" в этом районе.

Командующий Восточной группировкой войск ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский 7 мая заявил, что российские войска усилили обстрелы в районе Бахмута и что российские войска все еще надеются захватить город до 9 мая (Дня победы РФ).

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк 7 мая. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Авдеевки, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки (27 км к юго-западу от Авдеевки).

Российский военный блоггер утверждал, что российским войскам не удалось продвинуться на южных подступах к Авдеевке и Марьинке, и что российские войска увеличили скорость артиллерийского огня вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

Российские войска не проводили никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в западной части Донецкой области 7 мая. Минобороны России утверждало, что российские войска отбили украинскую разведку в боевой операции возле Великой Новоселки Донецкой области (32 км северо-западнее Угледара) и диверсионно-разведывательную группу вблизи Левадного Запорожской области (23 км северо-восточнее Гуляйполя).

"Южная ось"

Министерство обороны России (МО) признало, что украинские войска сохраняют присутствие на островах в дельте реки Днепр по состоянию на 7 мая. Минобороны России заявило 7 мая, что российские войска нанесли удар по украинскому командному центру на острове Большой (23 км юго-западнее Херсона). Город).

7 мая российские войска продолжали регулярные обстрелы западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что российские войска выпустили пять ракет Х-22 по Николаевской области и одну – по Херсонской. Южное оперативное командование ВСУ также сообщило, что российские войска нанесли удар по Херсону, предположительно, двумя ракетами береговой обороны "Оникс".

7 мая украинские войска продолжали обстреливать русские материально-технические средства на восточном (левом) берегу Херсонской области. Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские авиационные подразделения нанесли удары по двум сосредоточениям российской живой силы и техники в Каховском и Скадовском районах.

Российские источники утверждали, что украинские войска запустили в Крым до 23 беспилотников в ночь с 6 на 7 мая. Минобороны России утверждало, что российская ПВО уничтожила 22 украинских беспилотника над Черным морем, а оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что украинские силы запустили по меньшей мере 10 беспилотников в сторону Крыма и Севастополя.

Известный российский военный блоггер утверждал, что украинские войска запустили 22 беспилотника Мугин-5 и беспилотник Ту-141 "Стриж", а российские подразделения ПВО 31-й дивизии ПВО Черноморского флота вместе с неизвестными подразделениями радиоэлектронной борьбы сбили все беспилотники под Севастополем км к северу от Симферополя).

Признание Министерством обороны заявленной атаки украинских беспилотников является отступлением от его обычных заявлений и может являться частью больших информационных усилий России, направленных на то, чтобы не умалять украинские возможности перед потенциальным украинским контрнаступлением.