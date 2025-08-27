RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

За семь месяцев 2025 года Украина сократила экспорт железной руды на 8%: что стало причиной

Фото: экспорт железной руды в Украине сократился (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Украина за 7 месяцев 2025 года сократила экспорт железной руды на 8% - до 19,1 млн тонн. Это важный показатель для национальной экономики, поскольку добывающая отрасль - один из главных источников валютных поступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчеты GMK Center.

Несмотря на рост поставок в Китай, превысивший 9,9 млн тонн, экспорт в Словакию и Польшу уменьшился, как и общая выручка - до $1,46 млрд (-20,3% г./г.).

В июле, правда, экспорт превысил 3 млн тонн впервые с января 2025, но на общую картину это существенно не повлияло. Выручка за месяц составила $190,9 млн - меньше, чем в июне 2025, и значительно меньше, чем в июле 2024 года.

По словам бизнес-ассоциаций, ухудшение ситуации связано не только с рыночными колебаниями. Предприятия жалуются на высокие железнодорожные тарифы, логистические ограничения и нехватку рабочей силы.

Все это в комплексе сдерживает потенциал отрасли, которая в прошлом году показала почти 90% роста благодаря открытию морского коридора.

Ранее сообщалось, что Украина стремительно теряет экспортные позиции из-за кризиса в горном секторе.

Напомним, в Украине значительно возрос импорт китайского металлопроката. За первое полугодие 2025 импорт из Китая вырос на 69,7%, в годовом измерении - до 86,91 тыс. тонн.

