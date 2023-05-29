RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Семь человек ранены при обстреле сел под Купянском: среди них - дети и беременная

Фото: семь человек ранены при обстреле сел под Купянском Харьковской области 29 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты обстреляли Ковшаровку и Глушковку Купянского района Харьковской области. Для этого российская армия использовала ракету "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Обстрел Ковшаровки

При обстреле "Искандером" ранения получили 6 человек - три женщины 73-х, 85-ти и 90 лет.

"Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок", – добавил он.

Также во время удара повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.

Обновлено. Как пишет полиция Харьковской области, количество раненых из-за обстрела Ковшаровки возросло до 7 человек. А именно:

  • две 73-летние и 45-летняя женщины;
  • мужчины 32, 60 и 62 лет;
  • 15-летний парень.

Обстрел произошел около 10:35. Через него выбиты окна в трех многоэтажках.

Обстрел Глушковки

Также под обстрелом окупантов находилось село Глушковка Купянского района. Здесь осколочные ранения получила 60-летняя женщина.

Обстрелы Купянского района

Села Купянского района Харьковской области, в частности, Глушковка и Ковшаровка, с завидной переодичностью оказываются под российскими обстрелами, находясь на линии фронта.

Атаки происходят даже несмотря на то, что ВСУ полностью освободили город Купянск Харьковской области, выбив врага из левобережной части города в сентябре 2022 года. Город также страдает от обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков