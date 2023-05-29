Семь человек ранены при обстреле сел под Купянском: среди них - дети и беременная

Обстрел Ковшаровки

При обстреле "Искандером" ранения получили 6 человек - три женщины 73-х, 85-ти и 90 лет.

"Кроме того, пострадала беременная женщина, подросток 14 лет и 10-летний ребенок", – добавил он.

Также во время удара повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.

Обновлено. Как пишет полиция Харьковской области, количество раненых из-за обстрела Ковшаровки возросло до 7 человек. А именно:

две 73-летние и 45-летняя женщины;

мужчины 32, 60 и 62 лет;

15-летний парень.

Обстрел произошел около 10:35. Через него выбиты окна в трех многоэтажках.

Обстрел Глушковки

Также под обстрелом окупантов находилось село Глушковка Купянского района. Здесь осколочные ранения получила 60-летняя женщина.

Обстрелы Купянского района

Села Купянского района Харьковской области, в частности, Глушковка и Ковшаровка, с завидной переодичностью оказываются под российскими обстрелами, находясь на линии фронта.

Атаки происходят даже несмотря на то, что ВСУ полностью освободили город Купянск Харьковской области, выбив врага из левобережной части города в сентябре 2022 года. Город также страдает от обстрелов.