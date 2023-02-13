Семь стран Евросоюза призывают к осторожной реформе рынка электроэнергии

Группа из семи стран ЕС призвала Европейскую комиссию сохранить "целевую" будущую реформу рынка электроэнергии и сосредоточить внимание на мероприятиях, которые сделают возможным экологический переход, одновременно обеспечивая доступную энергию для потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.com .

Как отмечает издание, в общем письме Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Люксембурге, Латвии и Нидерландов, которое они обнародовали сегодня, 13 февраля, они призвали к осторожному подходу, сохраняющему текущую структуру рынка.

"Изменения на рынке электроэнергии должны быть "целенаправленными", оцениваться и руководствоваться пятью принципами", - подчеркнули они.

Первый принцип - сохранение преимуществ интеграции рынка электроэнергии в ЕС, которая способствовала росту связей между странами и помогла сохранить энергетическую безопасность в регионах, в прошлом году пострадавших от проблем со снабжением.

Второй - стимулирование развертывания возобновляемых источников энергии путем создания "надежной, предполагаемой и надежной" рыночной структуры для создания доверия инвесторов.

Третий - снижение стоимости инвестиций в новые мощности возобновляемой электроэнергии, поэтому следует поддерживать долгосрочные договорные соглашения, такие как соглашения о покупке электроэнергии и контракты на разницу, которые придают инвесторам большую уверенность.

Четвертый - усиление мер защиты потребителей, то есть домохозяйства должны сохранить возможность выбора между контрактами с переменной и фиксированной ценами.

Пятый принцип - поддержание более активной роли потребителей на рынке, например, путем снижения барьеров входа для создания энергетических сообществ, где потребители объединяются, чтобы инвестировать в возобновляемые источники энергии или проекты по энергоэффективности.

"Интеграция рынка электроэнергии ЕС за последнее десятилетие принесла огромные преимущества для ЕС, включая снижение оптовых цен, большую безопасность поставок и возможность широкомасштабной интеграции возобновляемой энергии", - говорится в письме.

Таким образом семь стран утверждают, что любую реформу необходимо оценивать на основе того, как она будет способствовать этим целям.

"Это должно поддерживать переход к декарбонизированной системе с наименьшими возможными затратами для наших обществ и гарантировать, что безопасность поставок всегда обеспечивается при переходе к высокоэффективной системе, основанной на возобновляемых источниках энергии", - говорят страны, добавляя, что это принесет пользу потребителям и защитит их от ценовых пиков.