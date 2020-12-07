SIM Check: Київстар пропонує бізнесу рішення для запобігання шахрайства

SIM Check - послуга, яка забезпечує додатковий захист від шахрайства фінансовим, банківським організаціям та їх клієнтам.

У доповнення до послуги фінансового скорингу Київстар пропонує мікрофінансовим організаціям (МФО) та банкам перевіряти інформацію про заміну SIM-картки передплаченого зв'язку. За допомогою спеціального програмного забезпечення замовники можуть отримувати інформацію від Київстар в режимі реального часу.

Послуга розроблена в тому числі для захисту власників "фінансових" номерів телефонів. Суть послуги в наступному: фінансові установи, з якими співпрацює Київстар, направляє запит по номерах телефонів, за якими оформлюється онлайн кредит, або проводиться інша фінансова операція. Київстар перевіряє, чи перевипускалась SIM-картка за цим номером телефону, і за який період. Київстар суворо дотримується Законів "Про персональні дані" та "Про інформацію" і не передає інформацію про абонентів третім особам. Банк або МФО отримує лише конкретний телеком-показник - факт зміни SIM-картки.

Таким чином, додаючи отриману інформацію про зміну SIM-картки у свої правила або алгоритми, банк або МФО можуть визначити шахрайську операцію і заблокувати її, та зберегти кошти клієнтів.

Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар, коментує: "За допомогою послуги SIM Check фінансові організації проводять додаткову перевірку і точніше оцінюють ризики неповернення коштів, наприклад при оформленні кредиту. Як правило, ми рекомендуємо своїм бізнес-клієнтам комбінувати послугу SIM Check із сервісом кредитного скорингу, щоб знизити фінансові ризики".

Серед переваг послуги SIM Check можна виділити 3 ключових:

Додаткова перевірка для більш ефективної боротьби з шахрайством;

Додаткова ступінь захисту клієнтів банку і МФО від неправомірних дій;

Зниження рівня проблемної заборгованості і негативних відгуків,

Вартість сервісу не залежить від типу або розміру бізнесу, а залежить від кількості звернень за даними.

Для того, щоб дізнатися більше про послугу або отримати консультацію, можна заповнити форму за посиланням.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G для 25,8 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах.

Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні і є компанією номер 1 на ринку мобільного зв`язку, найдорожчим брендом, найкращим роботодавцем і найбільшим платником податків до бюджету на телеком-ринку.