Семь за 30 минут. В Мелитополе целый день раздаются взрывы

В субботу, 1 октября, в захваченном Мелитополе Запорожской области на протяжении всего дня со стороны Кирилловки раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"На протяжении последних 30 минут было примерно 7 взрывов. Более того, днём со стороны Лимана была слышна очередь боевой машины пехоты", - пишут в Telegram-канале.

При этом, по данным местных, последние полчаса взрывы активизировались.

Как сообщалось, в субботу, 1 октября, в захваченном Энергодаре Запорожской области, где находится Запорожская АЭС, тоже слышны взрывы. В городе раздалось уже более 10 взрывов.

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