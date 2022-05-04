Сили ППО України збили 8 російських крилатих ракет і 7 безпілотників за день

Зазначається, що війська РФ 3 травня для завдання ракетних ударів по території України з Каспійського регіону задіяли стратегічні бомбардувальники Ту-95 або Ту-160.

"Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об'єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей.

Також з інших засобів нанесено ракетні удари по Одеській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, за добу наші військові збили щонайменше 8 крилатих ракет (дані уточнюються). У Командуванні ПС ЗСУ додали, що є також відомості про ураження 7 безпілотників і однієї авіаційної ракети.

"Окупанти бережуть свої літаки і вертольоти, тому не входять в контрольований Збройними Силами України повітряний простір", - йдеться в публікації.

Українська авіація ЗС протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації було нанесено близько 10 ракетно-бомбових ударів по скупченню ворожих військ, складам боєприпасів і живій силі.