Сили ООС провели оперативно-профілактичне відпрацювання у Донецькій області: де саме

Сили ООС та поліція провели оперативно-профілактичне відпрацювання у Донецькій області. Відпрацювання провели у чотирьох населених пунктах регіону.

Відпрацювання провели для профілактики, попередження і розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, виявлення антигромадського елементу, стабілізації оперативної обстановки та забезпечення охорони публічного порядку і безпеки громадян.

"За участю працівників ГУНП в областях із залученням сил ООС, організовано та проведено оперативно-профілактичне відпрацювання території населених пунктів Гнутове, Павлопіль, Сартана, Талаківка Донецької області", - сказано у повідомленні.