Окупанти на Донбасі шість разів зірвали "тишу": де стріляли

За поточну добу, 13 березня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Без бойових втрат.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

У зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" біля Водяного окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем. У цьому ж напрямку, використовуючи безпілотні літаки типу "квадрокоптер", ЗС РФ здійснили два гранатометних постріли ВОГ-17. Біля населеного пункту Піски бойовики обстріляли позиції військових автоматичними кулеметами та гранатометами. Українські захисники у відповідь відкрили вогонь. У штабі відзначають, що значне скупчення військової техніки окупантів говорить про плани продовжувати провокації проти ЗСУ. Концентрація військової техніки в області полігонів - прямий доказ підготовки та бойової координації підрозділів російських окупаційних військ.