Окупанти на Донбасі шість разів зірвали "тишу": де стріляли
За поточну добу, 13 березня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Без бойових втрат.
У зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" біля Водяного окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем. У цьому ж напрямку, використовуючи безпілотні літаки типу "квадрокоптер", ЗС РФ здійснили два гранатометних постріли ВОГ-17.
Біля населеного пункту Піски бойовики обстріляли позиції військових автоматичними кулеметами та гранатометами. Українські захисники у відповідь відкрили вогонь.
У штабі відзначають, що значне скупчення військової техніки окупантів говорить про плани продовжувати провокації проти ЗСУ.
Концентрація військової техніки в області полігонів - прямий доказ підготовки та бойової координації підрозділів російських окупаційних військ.
Нагадаємо, за даними звіту місії ОБСЄ, 12 березня бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Таких порушень у Луганській і Донецькій області представники Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) нарахували 27.
Нагадаємо, в п'ятницю, 12 березня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.
Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.