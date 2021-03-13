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Окупанти на Донбасі шість разів зірвали "тишу": де стріляли

Новость на русском → Донбас, Субота 13 березня 2021 18:14
Окупанти на Донбасі шість разів зірвали "тишу": де стріляли Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

За поточну добу, 13 березня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Без бойових втрат.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

У зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" біля Водяного окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем. У цьому ж напрямку, використовуючи безпілотні літаки типу "квадрокоптер", ЗС РФ здійснили два гранатометних постріли ВОГ-17.

Біля населеного пункту Піски бойовики обстріляли позиції військових автоматичними кулеметами та гранатометами. Українські захисники у відповідь відкрили вогонь.

У штабі відзначають, що значне скупчення військової техніки окупантів говорить про плани продовжувати провокації проти ЗСУ.

Концентрація військової техніки в області полігонів - прямий доказ підготовки та бойової координації підрозділів російських окупаційних військ.

Нагадаємо, за даними звіту місії ОБСЄ, 12 березня бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню. Таких порушень у Луганській і Донецькій області представники Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) нарахували 27.

Нагадаємо, в п'ятницю, 12 березня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення не сумісні з життям.

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