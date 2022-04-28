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Сили оборони Одеської області посилили захист кордону з Молдовою біля Придністров'я, - спікер ОВА

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Одеська область, Четвер 28 квітня 2022 08:15
Сили оборони Одеської області посилили захист кордону з Молдовою біля Придністров'я, - спікер ОВА Фото: український військовий (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

В Одеській області сили територіальної оборони і військові на фоні провокаційних дій Росії в придністровському регіоні Молдови посилили оборону державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання з охорони і оборони Одеси та області. Також, зокрема, посилена охорона державного кордону з боку так званого Придністров'я, де тривають російські провокації з метою створення певних осередків напруги для Одеси та Одеської області", - сказав він.

Також спікер ОВА зазначив, що нинішня ніч в регіоні пройшла в цілому спокійно і без обстрілів.

При цьому наші сили ППО знищили ворожий БПЛА в небі над Одеською областю. Братчук додав, що рашисти знову намагаються активізувати повітряну розвідку.

Нагадаємо, раніше вибухи і обстріли в Придністров'ї президент Молдови Майя Санду називала наслідком внутрішніх розбірок. При цьому українська сторона вважає, що такими провокаціями РФ має намір втягнути регіон у війну проти України.

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