Сили Ізраїлю зруйнували будинки високопоставлених бойовиків ХАМАСу

Ізраїльські ВПС атакували будинки двох високопоставлених бойовиків Хамасу. Йдеться про Тісара Мабашара, командира "батальйону", що діє в Хан-Юнісі, і Азі Тамаа, командира "бригади" бойовиків з міста Дір аль-Балах.

Будинки були задіяні в терористичній інфраструктурі і використовувалися як склади для зберігання зброї.

Нагадаємо, бойове крило контролюючого Сектор Газа руху ХАМАС оголосило про припинення ракетних ударів по Тель-Авіву на дві години. Наказ про це віддав начальник Генштабу угруповання "бригади Іззеддіна аль-Кассама" Мухаммад Аль-Дейфа.

Відзначимо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.