Лидер "Филадельфии" набросил себе от щита и вколотил данк сверху: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Камерунец запомнился моментом во второй четверти противостояния с "Никс". На линии штрафных бросков он расшатал оборону Робинсона, затем набросил себе от щита и уложил сверху одной правой.

Впрочем, таких зрелищных усилий Эмбиида не хватило для всеобщего успеха "76-х". "Нью-Йорк" одержал комфортную победу (111:104) и повел в серии первого раунда плей-офф. Следующий матч сыграют в ночь на вторник, 23 апреля, в Большом яблоке.

Самым результативным на паркете стал защитник "Филадельфии" Тайриз Макси. Он набрал 33 очка, сделал 2 подбора и отдал 4 передачи. Эмбиид добавил в копилку "Севенти Сиксерс" еще 29 пунктов.

Кто такой Джоэл Эмбиид

Уроженец Яунде, на студенческом уровне выступал в составе "Канзас Джейхокс". На драфте НБА-2014 выбран "Филадельфией" под 3-м номером.

В рядах пенсильванцев проводит восьмой сезон подряд. Дважды стал самым результативным игроком регулярного чемпионата (2021/22, 2022/23). В прошлом году признан самым ценным игроком ассоциации, семикратный участник Матча всех звезд НБА.

Баскетболом начал заниматься в 15 лет, а до этого увлекался волейболом и футболом. Переехать за океан помог Люк Мба а Муте, защищавший цвета "Милуоки", "Сакраменто", "Миннесоты", "Филадельфии", "Клипперс" и "Хьюстона".