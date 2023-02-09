Силовой слэм-данк защитника не спас "Голден Стэйт" в Портленде: момент дня в НБА

Италоамериканец запомнился эпизодом во второй четверти. На входе в "краску" он получил передачу Грина и в силовой манере одной правой забросил мяч сверху. Дуэт защитников "Портленда" исполнил роль статистов.

Усилий Дивинченцо и других не хватило "Уорриорз" для победы. Новая команда украинца Михайлюка одолела действующих чемпионов НБА в основное время (125:122). Соперники остались соседями в Западной конференции, занимая 9-10 места.

Сам Дивинченцо провел на паркете полчаса игрового времени. За это время он успел набрать 18 очков, оформил 2 подбора и сделал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Голден Стэйта" Пул (38 пунктов).

Кто такой Донте Дивинченцо

Уроженец Делавэра, на студенческом уровне выступал за "Вилланову Уайлдкэтс". Выбран "Милуоки" под 17-м номером драфта НБА-2018.

Провел в составе "Бакс" 3,5 сезона и стал чемпионом ассоциации в 2021 году. Посреди прошлого сезона был обменян в "Сакраменто". Летом подписал двухлетний контракт с "Уорриорз" на 9,3 млн долларов.

В детстве Дивинченцо занимался футболом, а затем переключился на баскетбол. Двухкратный чемпион Национальной ассоциации студенческого спорта с "Виллановой" (2016, 2018).