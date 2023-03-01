Силовой слэм-данк форварда "Мемфиса" добил "Лейкерс": момент дня в НБА

23-летний американец запомнился эпизодом на старте финальной четверти. В атаке "Гриззлис" Кончар предпринял двухочковую попытку, но мяч отскочил от кольца. Впрочем, в зону "Лос-Анджелес Лейкерс" влетел Джексон-младший, в силовой манере вколотивший "апельсин" сверху.

В конце концов "Мемфис" одержал комфортную победу над калифорнийцами (121:109). "Гриззлис" продолжили преследование "Денвера" наверху Западной конференции НБА. "Лейкерс" же до сих пор находятся за пределами зоны плей-офф.

Сам Джексон-младший провел на паркете 31,5 минуты. За это время он успел набрать 16 очков и совершил 7 подборов. Самым результативным в матче стал его одноклубник Джа Морант с трипл-даблом (39 пунктов, 10 подборов, 10 передач).

Кто такой Джарен Джексон-младший

Уроженец Нью-Джерси, выступал за "Мичиган Стэйт Спартанс" на студенческом уровне. Выбран "Мемфисом" под 4-м номером драфта в 2018 году.

В составе "Гриззлис" проводит пятый сезон. Осенью 2021-го подписал новый 4-летний контракт с "Мемфисом" на 105 млн долларов. Участник Матча всех звезд-2023, а в составе сборной США триумфовал на ЧМ-2016 среди 17-летних.

Сын чемпиона НБА-1999 в составе "Сан-Антонио" Джарена Джексона. Мать – исполнительный директор Женской национальной ассоциации баскетболисток.