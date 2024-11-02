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Силовой данк защитника "Денвера" перерос в стычку с униженным оппонентом: момент дня в НБА

Фото: Кристиан Браун немного переусердствовал с празднованием (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Денвер Наггетс" Кристиан Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Молодой американец покорил эпизодом в финальной четверти противостояния с "Миннесотой". Он смело пошел атаковать корзину и в доминантном стиле уложил сверху, продавив Гобера. Бурное празднование переросло в толкотню с центровым "Тимбервулвз".

Впрочем, последнее слово было за Гобером и компанией. "Миннесота" сумела вырвать домашнюю победу (119:116) и обошла "Денвер" в турнирной таблице Западной конференции. Результаты команд зеркальные: "Наггетс" имеют 2 победы и 3 поражения, а представители Штата десяти тысяч озер – 3 победы, 2 поражения.

Самым результативным в поединке стал форвард "Денвера" Арон Гордон. Он набрал 31 очко, сделал 11 подборов и отдал 2 передачи. В свою очередь Браун добавил в копилку "Наггетс" еще 14 пунктов.

 

 

Кто такой Кристиан Браун

Уроженец штата Канзас, выступал за местных "Джейхокс" на студенческом уровне. На драфте НБА-2022 выбран "Денвером" под 21-м номером.

В составе "Канзаса" триумфовал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Начал третий сезон на профессиональном уровне. В дебютный год стал чемпионом НБА с "Наггетс" и повторил достижение Билла Расселла, Генри Бибби, Мэджика Джонсона и Билли Томпсона. Они тоже стали чемпионами двух ассоциаций два года подряд.

Брат Брауна – Паркер – защищал цвета "Канзас Джейхокс" в сезоне 2023/24. Семья матери была введена в Зал спортивной славы Миссури. Сам Браун запустил линейку одежды THE CB2 Collection зимой 2022-го.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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