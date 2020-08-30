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РФ хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального

Автор: Максим Зайченко

Генеральна прокуратура Росії направила до Німеччини запит про надання результатів аналізів політика Олексія Навального, який після отруєння перебуває на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте". Федеральне міністерство юстиції Німеччини прийняло до розгляду запит російської сторони.

Про це повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag.

Російські силовики просять від Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів та інформацію про попередній діагноз Навального. Якщо прохання РФ буде задоволено, то до справи може підключитися Генпрокуратура Берліна.

Інформацію Росія запросила в четвер, 27 серпня.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що російська влада повинні докласти більше зусиль, щоб розслідувати та з'ясувати обставини можливого отруєння опозиціонера Навального.

За станом на 28 серпня Навальний продовжує знаходиться в стабільно важкому стані медичної комі, проте наслідки отруєння поки невідомі.

Також РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін висловив зацікавленість у розслідуванні отруєння Навального.

Навальний впав у кому 20 серпня під час перельоту на літаку. Опозиціонер пробув два дні в омській лікарні, після чого його доставили в німецьку клініку "Шаріте". При цьому російські лікарі повідомили, що в його крові отрут не виявили. Своєю чергою німецькі лікарі підтвердили факт отруєння Навального.

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