Силовики намагаються сфабрикувати покази проти Порошенка, - адвокати

Про це пише РБК-Україна з посиланням на їх заяву під час брифінгу.

"На наше прохання було підготовлено підбірку публічних заяв, яку робили люди, на яких тиснули, яким обирали тримання під вартою і яким пропонували негайно вийти з СІЗО в разі, якщо вони дадуть покази проти Порошенка. Нічого іншого слідчих не цікавило", - наголошує адвокат Ілля Новіков.

Про те, що від них вимагали покази проти Порошенка, зокрема, повідомляли генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, генерал-лейтенант ЗСУ, заступник міністра оборони (2015-2019) Ігор Павловський, директор ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" Валерій Шандра та бізнесмен Сергій Кузяра.

Адвокат Новіков наголошує: "Ці люди не всі знають один одного, вони проходять по різних провадженнях, єдине, що є спільного - це прізвище п’ятого президента і те, що саме покази проти Порошенка зазначалися як умова, за якою вони можуть вийти з-під варти".

За словами адвоката Ігоря Голованя, цих чотирьох осіб, утримували у слідчих ізоляторах.

"Знаходитися там для людини - це само по собі катування. І ось ми бачимо, як катували цих людей з метою вибити з них брехливі неправдиві свідчення проти Петра Порошенка", - говорить він.

Адвокати також зазначили, що про спроби сфабрикувати покази проти Порошенка заявив і екс-суддя Микола Чаус.

"Ми в цю п’ятницю очікуємо засідання Апеляційного суду Києва у справі запобіжного заходу за так званою "вугільною справою", - говорить Новіков.

Адвокати Порошенка застерегли всіх учасників фальсифікацій показів та тиску на свідків, що санкції відповідно до Акту Магнітського накладаються у тому числі і за тортури та катування.