Силовики прийшли з обшуками за документами 20-річної давнини, - КМДА

"В результаті обшуків у Департаменті економіки та інвестицій та в Департаменті земельних ресурсів слідчими вилучено документацію, яка стосується діяльності структурних підрозділів КМДА в період з 2002-го до 2007 рік. У КМДА переконані, що це продовження системного тиску на міську владу, спроби дестабілізувати роботу міста та сформувати негативний імідж столичної адміністрації", - повідомляє сайт КМДА.

У столичній мерії наголошують, що працівники департаментів надали правоохоронцям всю необхідну інформацію та співпрацюють зі слідством, відкриваючи інформацію 20-річної давнини. Проте звертають увагу, що публічні виступи правоохоронців дещо розходяться із їхніми реальними діями.

Як відомо, на сайті ДБР про обшуки 9 вересня повідомлялось, що бюро викрило дії посадовців КМДА щодо незаконної передачі земельних ділянок у центрі Києва на понад 150 млн гривень.

За інформацією ДБР, обшуки пов’язані з передачею у користування приватному товариству нерухомості на вулицях Хрещатик та Михайла Грушевського за заниженою вартістю та без проведення аукціону. Перевіряється причетність до оборудки депутатів Київської міської ради (якого скликання - не уточнюється, - ред.).

10 вересня чергові обшуки відбулись в апараті Київської міськдержадміністрації. Обшуки, які проводили представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Київської прокуратури, стосувалися земельної ділянки, на якій замість житлового будинку міська влада вирішила облаштувати сквер.

"Насправді сьогоднішня ситуація з візитом правоохоронців для мене видається дуже дивною. Ділянка, про яку йдеться, ще у 2009 році була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вул. Щусєва. Однак у 2019 році після обстеження ділянки було встановлено, що вона не використовується за призначенням, тому міська влада припинила право постійного користування ділянкою апарату РНБО. Більше того, мешканці Шевченківського району неодноразово наголошували, що хочуть бачити на місці тоді занедбаної території сквер", - повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Наразі територію приведено до ладу, вивезено сміття, здійснено благоустрій. В подальшому тут планується облаштувати сучасний та комфортний сквер для відпочинку мешканців району та міста, повідомляють у КМДА.