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Чергові обшуки у транспортному департаменті - продовження системного тиску на міську владу, - КМДА

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 15:17
Чергові обшуки у транспортному департаменті - продовження системного тиску на міську владу, - КМДА Фото: обшуки в КМДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Системні обшуки у Київській мерії та на комунальних підприємствах міста спрямовані на формування негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

За інформацією КМДА, в понеділок, 16 серпня, чергові обшуки проводяться в Департаменті транспортної інфраструктури та на комунальному підприємстві "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". Також обшуки проводяться у підрядних організаціях, задіяних на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

"Усе це спрямоване на створення негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів", - підкреслили в КМДА.

Як повідомляють у КМДА, документи щодо об’єкта "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві" раніше неодноразово вилучалися та перевірялися представниками правоохоронних органів. Департамент транспортної інфраструктури КМДА та КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" завжди сприяють правоохоронним органам та кожного разу надають всі необхідні документи.

Проте численні обшуки паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, підкреслюють у КМДА. Події, що відбуваються, у столичній мерії вважають політичною акцією та системним тиском.

За даними сайту КМДА, обшуки у Департаменті транспорту, КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та у підрядних організаціях проводили співробітники Подільської окружної прокуратури міста Києва спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як повідомлялось, лідер "Удару", мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах КМДА придушенням місцевого самоврядування та тиском на нього особисто і на столичну владу. Він наголосив на тому, що головна причина масових обшуків - самостійність київської влади та невиконання вказівок влади.

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