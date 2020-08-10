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Силовики застосовують світлошумові гранати на Пушкінскій площі в Мінську

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 22:48
Силовики застосовують світлошумові гранати на Пушкінскій площі в Мінську
Фото: протести в Білорусі (Tyt.by)
Автор: Артур Родивилов

Демонстранти використовують рекламні щити для барикад

У Мінську силовики підійшли до Пушкінської площі. Співробітники ОМОНу почали стріляти по демонстрантах світлошумовими гранатами.

Про це повідомляє Euroradio в Telegram.

Відзначається, що протестуючі використовують рекламні щити для барикад.

У Мінську на проспекті Пушкіна люди стоять на тротуарах, а також на проїжджій частині. Рух транспорту заблоковано і пішоходами, і автомобілістами.

Нагадаємо, в Беларуси проходити другий день протестів.

Вчора після завершення президентських виборів почалися масові акції протесту, які тривають вже другий день. Нова акція протесту у всіх великих містах країни була запланована на 19:00. Однак, перед початком акції силовики почали затримувати демонстрантів біля стели "Мінськ - місто-герой".

Крім того, в Мінську перед початком акції протесту почалися затримання.

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