Силовики применяют светошумовые гранаты на Пушкинской площади в Минске

Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)

Митингующие используют рекламные щиты для баррикад

В Минске силовики подошли к Пушкинской площади. Сотрудники ОМОНа начали стрелять по демонстрантам светошумовыми гранатами.

Об этом сообщает Euroradio в Telegram.

Отмечается, что протестующие используют рекламные щиты для баррикад.

В Минске на проспекте Пушкина люди стоят на тротуарах, а также на проезжей части. Движение транспорта заблокировано и пешеходами, и автомобилистами.

Напомним, в Беларуси проходит второй день протестов.

Вчера после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста, которые длятся уже второй день. Новая акция протеста во всех крупных городах страны была запланирована на 19:00. Однако, перед началом акции силовики начали задерживать демонстрантов у стелы "Минск - город-герой".

Кроме того, в Минске перед началом акции протеста начались задержания.