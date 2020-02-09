Сильний вітер, сніг та хуртовини: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні 10 лютого істотно зіпсується, очікується сильний вітер, сніг та хуртовини. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 10 лютого вночі в західних, північних та Вінницькій областях, вдень по всій Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. У Карпатах прогнозується мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий), в західних областях - сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий).

У Київській області 10 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки жовтий). У столиці завтра також очікується сильний вітер.

Крім того, 10 лютого на високогір'ї Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

11 лютого у горах Львівської області буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні в найближчі дні знову кардинально зміниться - після сильних морозів до країни повернеться потепління до +9.