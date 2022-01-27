Сильний вітер і опади. В Україні очікується погіршення погоди

"У п'ятницю атмосферні фронти циклону на ім'я Marie принесуть до нас сніг, мокрий сніг, на півдні - з дощем. Місцями очікується налипання мокрого снігу", - написала вона.

Водночас прогнозується південно-західний вітер, який у західних та північних областях перетвориться на штормовий. При цьому в центральних, східних і південних регіонах вітер буде помірним, проте в суботу посилиться до 15-20 метрів в секунду.

За словами синоптика, температура повітря найближчої ночі буде низькою у східній частині, у Центральній та південних областях -3 -8 градусів, у Сумській та Харківській областях до -8 -11 градусів.

При цьому в п'ятницю в Україні температура буде близько нуля, а на півдні до +1 +4 градусів.

Завтра в Києві буде вітряно. Також очікується сніг, мокрий сніг і налипання мокрого снігу.

"Поки що по Україні ходять атмосферні Західні фронти з вітрами переважно західних напрямків, тому вологи і стрибків тиску буде вистачати", - написала синоптик.