Сильний вітер та дощі по усій Україні: погода на завтра
Фото: сильний вітер та дощі по усій Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
У понеділок, 29 листопада, очікуються сильні дощі по усій Україні. Температура повітря вдень підніметься до +9 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Вдень в усіх регіонах України очікуються сильні дощі. Швидкість вітру становитиме від 7 до 12 м/с. Температура повітря складе:
- на заході вдень від +2 до +6, а вночі - від 2 до +4;
- на півночі вдень від +12 до +15, а вночі - від +7 до +9;
- на сході вдень від +11 до +13, а вночі - від +3 до + 5;
- на півдні вдень від +7 до +10, а вночі - від +3 до + 6;
- у центрі вдень від +9 до +12, а вночі - від +5 до +8.
Фото: сильний вітер та дощі по усій Україні (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці в понеділок цілий день буде хмарно та з опадами. Вдень повітря прогріється від +7 до +10. Температура вночі становитиме - від +4 до +6.
Фото: сильний вітер та дощі по усій Україні (meteo.gov.ua)