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Сильний вітер до 20 см снігу: синоптики попередили про погіршення погоди

Автор: РБК-Україна

Погода в Україні 24 і 25 січня погіршитися. Синоптики прогнозують сильний вітер, сніг та хуртовини.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, на Правобережжі України очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду. У західних областях очікується значний дощ і мокрий сніг.

У понеділок, 25 січня, в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях прогнозується значний сніг, хуртовини. На дорогах буде ожеледиця, місцями можливі снігові замети. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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У більшості західних областей очікується утворення снігового покриву висотою від 5 до 10 см, а в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській областях - до 20 см.

"Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні на Закарпатті очікується дощ. На всій території країни буде без опадів. Температура повітря підніметься до +11 градусів.

Після потепління погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже найближчими днями. Після чого знову вдарять морози - чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.

Прогноз погоди
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