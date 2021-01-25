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Після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії

Автор: Олександр Білоус

Кліматична норма перевищена майже на 10 градусів

Середньодобова температура повітря у Києві у неділю, 24 січня, вперше за 141 рік спостережень становила 4,4 градусів тепла. Це що на 0,6 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року.

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Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1 градусів, що відповідає погоді початку листопада.

За даними обсерваторії, максимальна температура у столиці 24 січня піднялась до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 0,2 градусів.

Нагадаємо, у період 15-20 січня в Україні спостерігалися сильні морози, які подекуди сягали 30 градусів.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

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