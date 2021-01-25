Після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії

Середньодобова температура повітря у Києві у неділю, 24 січня, вперше за 141 рік спостережень становила 4,4 градусів тепла. Це що на 0,6 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1971 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, кліматична норма (1991-2020 рр.) перевищена на 9,1 градусів, що відповідає погоді початку листопада.

За даними обсерваторії, максимальна температура у столиці 24 січня піднялась до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 0,2 градусів.

Нагадаємо, у період 15-20 січня в Україні спостерігалися сильні морози, які подекуди сягали 30 градусів.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.