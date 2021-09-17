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Через сильні зливи у західних областях найближчими днями очікується підйом води у річках

Автор: Инна Собора

Протягом 17-19 вересня, внаслідок опадів в західних областях України, очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями. Попередньо, негативних наслiдкiв не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження ДСНС.

Рівень води підніметься:

  • на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) 0,5 - 1,5 м;
  • на річках Закарпаття 0,3-1,5 м;
  • на Латориці та в нижній течії Боржави до 2,0 м.

В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Нагадаємо, в Україну сьогодні повернулось похолодання з дощовою погодою.

РБК-Україна писало, що 17 вересня оголосили штормове попередження у західних областях. Там прогнозують значні дощі та грози.

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