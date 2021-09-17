Через сильні зливи у західних областях найближчими днями очікується підйом води у річках

Протягом 17-19 вересня, внаслідок опадів в західних областях України, очiкується пiдйом рiвнiв води над поточними рiвнями. Попередньо, негативних наслiдкiв не прогнозують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередження ДСНС.
Рівень води підніметься:
В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Нагадаємо, в Україну сьогодні повернулось похолодання з дощовою погодою.
РБК-Україна писало, що 17 вересня оголосили штормове попередження у західних областях. Там прогнозують значні дощі та грози.