Сильні дощі призвели до загибелі 25 людей у Мумбаї

Щонайменше 25 людей загинули в трьох передмістях індійського Мумбаї в результаті обвалення декількох будинків. До руйнувань призвели зсуви, викликані сильним дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Місцеве телебачення показало, як рятувальники розкопували землю і забирали тіла, а влада заявила, що всередині уламків могло виявитися більше жертв. Також було показано, як рятувальники несуть поранених по вузьких провулках на саморобних ношах.

За словами офіційних осіб, за останні 24 години влада повідомила про 11 випадків обвалення будинків або стін в районі Мумбаї. В одному районі близько півдюжини халуп, розташованих біля підніжжя пагорба, звалилися один на одного.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді висловив співчуття і оголосив про допомогу постраждалим.

Кілька районів Мумбаї були затоплені після проливних дощів за останні 24 години, а також було порушено рух приміських поїздів, що завдало шкоди фінансовій столиці Індії.

Очікується, що в найближчі чотири дні в Мумбаї і на узбережжі промислового індійського штату Махараштра будуть випадати сильні або дуже сильні дощі.

Проливний дощ, особливо під час сезону дощів в липні-вересні в Індії, часто викликає обвалення будівель, особливо старих або незаконно побудованих.