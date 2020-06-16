Сильні дощі та грози: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 16 червня, майже на всій території України передають грозові дощі окрім Сумської, Харківської та Луганської областей. Температура повітря в регіонах очікується від +23 до +31 градуса тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, у Сумській, Харківській та Луганській областях сьогодні очікується помірна хмарність. Усі інші регіони країни накриють дощі з грозами.

У західних областях вдень температура повітря становитиме +23 +27 градусів тепла, а вночі +13 +17 градусів.

У північних областях температура повітря вдень очікується від +26 до +29 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +16 +18 градусів тепла.

У центральних та східних областях температура вдень складе +25 +31 градусів тепла, а вночі буде в межах +14 +18 градусів.

У південних областях сьогодні температура вдень становитиме +23 +27 градусів. Вночі цей показник опуститься до +15 +18 градусів.

Фото: погода в Україні на 16 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні прогнозують дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме +24 +28 градусів, а вночі +15 +18 градусів тепла.

Фото: погода в Київській області на 16 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, вчора в України синоптики повідомляли про сильний вітер і грозу.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що у Закарпатській області через ускладнення погодних умов було затоплене село Приборжавське, негода також зруйнувала 4 мостові переходи.