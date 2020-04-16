Через сильний вітер під Києвом зіткнулись 6 автомобілів, є загиблі

Внаслідок негоди на під’їзді до Києва сталася масштабна ДТП, є загиблі та травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції у Facebook.

Інцидент стався на автодорозі "Київ-Ковель-Ягодин" за 55 кілометрів від Києва.

"Через негоду на автодорозі М-07, "Київ-Ковель-Ягодин" (55-й кілометр під'їзду до Києва) сталася серйозна ДТП за участю шести автомобілів (чотири вантажних і два легкових), є загиблі та травмовані. Наразі рух на цьому відрізку перекрито в обох напрямках", - повідомили у поліції.

Повідомляється, що ДТП трапилася через недостатню видимість на дорозі в результаті пилу, який здійнявся вгору внаслідок сильного вітру.

"Попереджаємо про сильні пориви вітру у столиці та на її околицях. Прохання до учасників дорожного руху бути максимально уважними та обережними. Якщо є змога, відкладіть заплановану поїздку. Якщо ви вже в дорозі - зупиніться й перечекайте негоду. Пішоходи, без нагальної потреби не виходьте на вулицю", - зазначили у патрульній поліції.

Раніше повідомлялося, що 16 квітня в Україні очікуються шквальні пориви вітру 17-22 м/с.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпрі у результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю трьох автомобілів загинули двоє людей.